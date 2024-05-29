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Макрон аргументировал право Украины бить по РФ, демонстрируя Харьков на карте

Мир 09:52   29.05.2024
Оксана Горун
Макрон аргументировал право Украины бить по РФ, демонстрируя Харьков на карте Скриншот

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 28 мая показал, откуда россияне наносят удары по Харькову и области, чтобы объяснить, почему Украина имеет право ответить по территории РФ.

«Мы должны позволить им нейтрализовать военные базы, с которых запускаются ракеты», – заявил Макрон на пресс-конференции, пишет  t-online.

При этом президент Франции продемонстрировал на пресс-конференции карту боевых действий вокруг Харькова — и указывал на группировку россиян на границе, которая терроризирует второй крупнейший город Украины.

«Эта карта демонстрирует вам, что Украина фактически под атакой с баз, которые находятся в России. Так как вы объясните украинцам, что необходимо защитить эти города, которые мы видим здесь вокруг Харькова, если мы говорим им: «Вам не позволено достигать баз, откуда вылетают ракеты?» – прокомментировал Макрон.

Видео: t.me/FastFocus/74720

Президент Франции уточнил: «Но мы не должны позволить Украине поражать другие цели в России, гражданские цели, конечно или другие военные цели».

Макрон четко не проговорил, что разрешает Украине наносить удары оружием, которое предоставила стране Франция.

Читайте также: Удары по Харькову «вызывают ярость уже не только в отношении россиян» — мнение

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 09:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Франции Эмманюэль Макрон во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 28 мая показал, откуда россияне наносят удары по Харькову и области, чтобы объяснить, почему Украина имеет право ответить по территории РФ".