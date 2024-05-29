Макрон аргументировал право Украины бить по РФ, демонстрируя Харьков на карте
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 28 мая показал, откуда россияне наносят удары по Харькову и области, чтобы объяснить, почему Украина имеет право ответить по территории РФ.
«Мы должны позволить им нейтрализовать военные базы, с которых запускаются ракеты», – заявил Макрон на пресс-конференции, пишет t-online.
При этом президент Франции продемонстрировал на пресс-конференции карту боевых действий вокруг Харькова — и указывал на группировку россиян на границе, которая терроризирует второй крупнейший город Украины.
«Эта карта демонстрирует вам, что Украина фактически под атакой с баз, которые находятся в России. Так как вы объясните украинцам, что необходимо защитить эти города, которые мы видим здесь вокруг Харькова, если мы говорим им: «Вам не позволено достигать баз, откуда вылетают ракеты?» – прокомментировал Макрон.
Видео: t.me/FastFocus/74720
Президент Франции уточнил: «Но мы не должны позволить Украине поражать другие цели в России, гражданские цели, конечно или другие военные цели».
Макрон четко не проговорил, что разрешает Украине наносить удары оружием, которое предоставила стране Франция.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 09:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Франции Эмманюэль Макрон во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 28 мая показал, откуда россияне наносят удары по Харькову и области, чтобы объяснить, почему Украина имеет право ответить по территории РФ".