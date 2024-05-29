Макрон аргументировал право Украины бить по РФ, демонстрируя Харьков на карте

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 28 мая показал, откуда россияне наносят удары по Харькову и области, чтобы объяснить, почему Украина имеет право ответить по территории РФ.

«Мы должны позволить им нейтрализовать военные базы, с которых запускаются ракеты», – заявил Макрон на пресс-конференции, пишет t-online.

При этом президент Франции продемонстрировал на пресс-конференции карту боевых действий вокруг Харькова — и указывал на группировку россиян на границе, которая терроризирует второй крупнейший город Украины.

«Эта карта демонстрирует вам, что Украина фактически под атакой с баз, которые находятся в России. Так как вы объясните украинцам, что необходимо защитить эти города, которые мы видим здесь вокруг Харькова, если мы говорим им: «Вам не позволено достигать баз, откуда вылетают ракеты?» – прокомментировал Макрон.

Видео: t.me/FastFocus/74720

Президент Франции уточнил: «Но мы не должны позволить Украине поражать другие цели в России, гражданские цели, конечно или другие военные цели».

Макрон четко не проговорил, что разрешает Украине наносить удары оружием, которое предоставила стране Франция.