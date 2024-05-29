Макрон аргументував право України бити по РФ, демонструючи Харків на карті
Президент Франції Емманюель Макрон під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем 28 травня показав, звідки росіяни завдають ударів по Харкову та області, щоб пояснити, чому Україна має право відповісти по території РФ.
“Ми маємо дозволити їм нейтралізувати військові бази, з яких запускаються ракети”, – заявив Макрон на пресконференції, пише t-online.
При цьому президент Франції продемонстрував на пресконференції карту бойових дій навколо Харкова – і вказував на угруповання росіян на кордоні, яке тероризує друге найбільше місто України.
“Ця карта демонструє вам, що Україна фактично під атакою з баз, які знаходяться в Росії. Тож як ви поясните українцям, що необхідно захистити ці міста, які ми бачимо тут навколо Харкова, якщо ми кажемо їм: “Вам не дозволено досягати баз, звідки вилітають ракети?” – прокоментував Макрон.
Відео: t.me/FastFocus /74720
Президент Франції уточнив: “Але ми не маємо дозволити Україні вражати інші цілі в Росії, цивільні цілі, звісно чи інші військові цілі”.
Макрон чітко не сказав, що дозволяє Україні завдавати ударів зброєю, яку надала країні Франція.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 09:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Франції Емманюель Макрон під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем 28 травня показав, звідки росіяни завдають ударів по Харкову та області, щоб пояснити, чому Україна має право відповісти по території РФ".