Live
  • Ср 29.05.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 40.4
  • EUR 43.97

Макрон аргументував право України бити по РФ, демонструючи Харків на карті

Події 09:52   29.05.2024
Оксана Горун
Макрон аргументував право України бити по РФ, демонструючи Харків на карті Скриншот

Президент Франції Емманюель Макрон під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем 28 травня показав, звідки росіяни завдають ударів по Харкову та області, щоб пояснити, чому Україна має право відповісти по території РФ.

“Ми маємо дозволити їм нейтралізувати військові бази, з яких запускаються ракети”, – заявив Макрон на пресконференції, пише  t-online.

При цьому президент Франції продемонстрував на пресконференції карту бойових дій навколо Харкова – і вказував на угруповання росіян на кордоні, яке тероризує друге найбільше місто України.

“Ця карта демонструє вам, що Україна фактично під атакою з баз, які знаходяться в Росії. Тож як ви поясните українцям, що необхідно захистити ці міста, які ми бачимо тут навколо Харкова, якщо ми кажемо їм: “Вам не дозволено досягати баз, звідки вилітають ракети?” – прокоментував Макрон.

Відео:  t.me/FastFocus /74720

Президент Франції уточнив: “Але ми не маємо дозволити Україні вражати інші цілі в Росії, цивільні цілі, звісно чи інші військові цілі”.

Макрон чітко не сказав, що дозволяє Україні завдавати ударів зброєю, яку надала країні Франція.

Читайте також: Удари по Харкову “завдають люті вже не тільки щодо росіян” — думка

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові було чутно вибух – Терехов, атакують ракетами – Мельник
У Харкові було чутно вибух – Терехов, атакують ракетами – Мельник
29.05.2024, 10:32
Макрон аргументував право України бити по РФ, демонструючи Харків на карті
Макрон аргументував право України бити по РФ, демонструючи Харків на карті
29.05.2024, 09:52
Росіяни вдарили по гольф-клубу в Харкові (відео)
Росіяни вдарили по гольф-клубу в Харкові (відео)
29.05.2024, 09:07
Головні новини Харкова 29 травня: прогримів вибух
Головні новини Харкова 29 травня: прогримів вибух
29.05.2024, 10:39
Від обстрілу передмістя Харкова є постраждалий – Синєгубов
Від обстрілу передмістя Харкова є постраждалий – Синєгубов
29.05.2024, 09:18
Машовець про Харківський напрямок: ризик “розбити собі бошку” для РФ зростає
Машовець про Харківський напрямок: ризик “розбити собі бошку” для РФ зростає
29.05.2024, 08:21

Новини за темою:

08:21
Машовець про Харківський напрямок: ризик “розбити собі бошку” для РФ зростає
07:35
ISW: Українські сили відбили позиції в районі Лук’янців на Харківщині
07:19
Росіяни вже можуть дотягнутися артилерією до Харкова – Машовець
12:01
Наслідок нашої нездатності та обмежень – Рінкевичс про війну в Україні
11:46
Право України бити по РФ не повинно бути предметом дискусій – Оллонгрен

Ви читали новину: «Макрон аргументував право України бити по РФ, демонструючи Харків на карті»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 09:52;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Франції Емманюель Макрон під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем 28 травня показав, звідки росіяни завдають ударів по Харкову та області, щоб пояснити, чому Україна має право відповісти по території РФ".