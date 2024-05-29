Синегубов сообщил о «прилете» в Харьковском районе

В 10:35 армия РФ ударила по открытой территории Харьковского района.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, на данный момент информация о пострадавших не поступала.

Напомним, около 10:30 в Харькове был слышен взрыв. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о пусках вражеских ракет.