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Синегубов сообщил о «прилете» в Харьковском районе

Происшествия 11:22   29.05.2024
Виктория Яковенко
Синегубов сообщил о «прилете» в Харьковском районе Фото: ХОВА

В 10:35 армия РФ ударила по открытой территории Харьковского района.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, на данный момент информация о пострадавших не поступала.

Напомним, около 10:30 в Харькове был слышен взрыв. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о пусках вражеских ракет.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 11:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 10:35 армия РФ ударила по открытой территории Харьковского района.".