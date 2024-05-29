Синегубов сообщил о «прилете» в Харьковском районе
Фото: ХОВА
В 10:35 армия РФ ударила по открытой территории Харьковского района.
По данным главы ХОВА Олега Синегубова, на данный момент информация о пострадавших не поступала.
Напомним, около 10:30 в Харькове был слышен взрыв. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о пусках вражеских ракет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: прилет, рф, синегубов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 11:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 10:35 армия РФ ударила по открытой территории Харьковского района.".