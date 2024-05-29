Синєгубов повідомив про «приліт» в Харківському районі
О 10:35 армія РФ вдарила по відкритій території Харківського району.
За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, наразі інформація про постраждалих не надходила.
Нагадаємо, близько 10:30 у Харкові було чутно вибух. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про пуски ворожих ракет.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: прилет, рф, сінєгубов, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 11:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 10:35 армія РФ вдарила по відкритій території Харківського району.".