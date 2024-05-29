Синєгубов повідомив про «приліт» в Харківському районі

О 10:35 армія РФ вдарила по відкритій території Харківського району.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, наразі інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, близько 10:30 у Харкові було чутно вибух. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про пуски ворожих ракет.