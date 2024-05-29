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Синєгубов повідомив про «приліт» в Харківському районі

Події 11:22   29.05.2024
Вікторія Яковенко
Синєгубов повідомив про «приліт» в Харківському районі

О 10:35 армія РФ вдарила по відкритій території Харківського району.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, наразі інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, близько 10:30 у Харкові було чутно вибух. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про пуски ворожих ракет.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 11:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 10:35 армія РФ вдарила по відкритій території Харківського району.".