В Харькове были слышны взрывы: Мельник предупреждал об авиабомбе
В 15:55 в Харькове были слышны взрывы.
Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник написал, что в направлении Харькова либо пригорода летит вражеская авиабомба.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 16:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 15:55 в Харькове были слышны взрывы.".