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В Харькове были слышны взрывы: Мельник предупреждал об авиабомбе

Происшествия 16:00   29.05.2024
Елена Нагорная
В Харькове были слышны взрывы: Мельник предупреждал об авиабомбе

В 15:55 в Харькове были слышны взрывы.

Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник написал, что в направлении Харькова либо пригорода летит вражеская авиабомба.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 16:00;

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