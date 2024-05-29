У Харкові було чутно вибухи: Мельник попереджав про авіабомбу
О 15:55 у Харкові було чутно вибухи.
Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник написав, що в напрямку Харкова чи передмістя летить ворожа авіабомба.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 16:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 15:55 у Харкові було чутно вибухи".