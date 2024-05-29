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У Харкові було чутно вибухи: Мельник попереджав про авіабомбу

Події 16:00   29.05.2024
Олена Нагорна
У Харкові було чутно вибухи: Мельник попереджав про авіабомбу

О 15:55 у Харкові було чутно вибухи.

Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник написав, що в напрямку Харкова чи передмістя летить ворожа авіабомба.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 16:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 15:55 у Харкові було чутно вибухи".