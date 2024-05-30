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Под Харьковом бабушка Ульяна пряталась, чтобы не эвакуироваться (видео)

Общество 17:42   30.05.2024
Елена Нагорная
Под Харьковом бабушка Ульяна пряталась, чтобы не эвакуироваться (видео)

30 мая работники Нацполиции эвакуировали пенсионерку из Липецкой громады, которая регулярно подвергается российским ударам. Бабушка пряталась от правоохранителей, чтобы не выезжать.

Пожилых людей очень трудно уговорить оставить дома и уехать из-под обстрелов, отметил замначальника отделения полиции №1 Харьковского районного управления полиции № 2 Виктор Ена.

Правоохранители призывают не подвергать себя опасности и выезжать из прифронтовых населенных пунктов. По вопросам эвакуации можно обращаться на «горячую линию» 0-800-33-92-91, спецлинию 102 или в ближайшие отделения полиции.

Как сообщил 30 мая начальник ХОВА Олег Синегубов, эвакуация с Липецкого и Волчанского направлений продолжается. Оттуда вывезли уже около 12 тысяч человек.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 17:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 мая работники Нацполиции эвакуировали пенсионерку из Липецкой громады, которая регулярно подвергается российским ударам".