Live
  • Чт 30.05.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 40.48
  • EUR 43.92

Під Харковом бабуся Уляна ховалася від поліції, щоб не евакуйовуватися (відео)

Суспільство 17:42   30.05.2024
Олена Нагорна
Під Харковом бабуся Уляна ховалася від поліції, щоб не евакуйовуватися (відео)

30 травня працівники Нацполіції евакуювали пенсіонерку з Липецької громади, що регулярно зазнає російських ударів. Бабуся ховалась від правоохоронців, щоби не виїжджати.

Літніх людей дуже важко умовити залишити будинки та виїхати з-під обстрілів, зазначив заступник начальника відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 Віктор Єна.

Правоохоронці закликають не наражати себе на небезпеку і виїжджати з прифронтових населених пунктів. З питань евакуації можна звертатися на “гарячу лінію” 0-800-33-92-91, спецлінію 102 або до найближчих відділень поліції.

Як повідомив 30 травня начальник ХОВА Олег Синєгубов, евакуація з Липецького та Вовчанського напрямів триває. Звідти вивезли вже близько 12 тисяч людей.

Читайте також: ХОВА про Золочівський напрямок: актуалізовані всі плани екстреної евакуації

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Харків’янин заявив, що зустрічатиме росіян хлібом-сіллю: що з ним тепер буде
Харків’янин заявив, що зустрічатиме росіян хлібом-сіллю: що з ним тепер буде
30.05.2024, 18:34
Терехов роздав сертифікати на генератори і «старлінки» бізнесменам Харкова
Терехов роздав сертифікати на генератори і «старлінки» бізнесменам Харкова
29.05.2024, 20:39
Інформація про загибель чоловіка в Руській Лозовій не підтвердилася – ХОВА
Інформація про загибель чоловіка в Руській Лозовій не підтвердилася – ХОВА
30.05.2024, 18:47
Під Харковом бабуся Уляна ховалася від поліції, щоб не евакуйовуватися (відео)
Під Харковом бабуся Уляна ховалася від поліції, щоб не евакуйовуватися (відео)
30.05.2024, 17:42
Ворог закидає КАБами північ Харківщини та атакує під Куп’янськом – Генштаб
Ворог закидає КАБами північ Харківщини та атакує під Куп’янськом – Генштаб
30.05.2024, 17:26
«Всі на околицях міста» – Синєгубов про вибухи, які вдень чули у Харкові
«Всі на околицях міста» – Синєгубов про вибухи, які вдень чули у Харкові
30.05.2024, 16:45

Новини за темою:

17:00
«Актуалізовані всі плани екстреної евакуації» – ХОВА про Золочівський напрямок
17:54
Немає підстав оголошувати примусову евакуацію з Харкова – Синєгубов
18:06
Їхав забирати людей з Вовчанська: у Харкові попрощалися з поліцейським (відео)
13:12
За тиждень до Харкова евакуювалися понад 10 тис. жителів прикордоння – Терехов
17:38
41-річний майор поліції Ладика загинув під час евакуації з Вовчанська

Ви читали новину: «Під Харковом бабуся Уляна ховалася від поліції, щоб не евакуйовуватися (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 17:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 травня працівники Нацполіції евакуювали пенсіонерку з Липецької громади, що регулярно зазнає російських ударів".