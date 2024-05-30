Під Харковом бабуся Уляна ховалася від поліції, щоб не евакуйовуватися (відео)

30 травня працівники Нацполіції евакуювали пенсіонерку з Липецької громади, що регулярно зазнає російських ударів. Бабуся ховалась від правоохоронців, щоби не виїжджати.

Літніх людей дуже важко умовити залишити будинки та виїхати з-під обстрілів, зазначив заступник начальника відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 Віктор Єна.

Правоохоронці закликають не наражати себе на небезпеку і виїжджати з прифронтових населених пунктів. З питань евакуації можна звертатися на “гарячу лінію” 0-800-33-92-91, спецлінію 102 або до найближчих відділень поліції.

Як повідомив 30 травня начальник ХОВА Олег Синєгубов, евакуація з Липецького та Вовчанського напрямів триває. Звідти вивезли вже близько 12 тисяч людей.