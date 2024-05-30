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СОУ перехватывают тактическую инициативу на севере от Харькова — Федоренко

Происшествия 09:34   30.05.2024
Оксана Горун
СОУ перехватывают тактическую инициативу на севере от Харькова — Федоренко Скриншот

Командир батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона рассказал, что происходит на севере от Харкова и в районе Волчанска.

«На текущий момент в полосе выполнения задач боевых подразделения существенных изменений нет. То есть ситуацию удалось в направлении населенных пунктов Стрелечья и Пильная стабилизировать ряду бригад, в том числе и 92-й отдельной штурмовой бригаде. Противник дальнейших продвижений не имеет. Несмотря на то, что после понесенных потерь имеет способности восполнять потери в живой силе и технике. В то же время Силы обороны принимают исчерпывающие меры по выбиванию противника с занимаемых позиций. Можно сказать, что Силы обороны именно на этом отрезке перебирают тактическую инициативу на свою сторону», — сообщил Федоренко.

В то же время, по его словам, Волчанское направление остается очень сложным.

«Противник применяет такие тактики ведения боевых действий, которые удачно ему удалось применить, например, в Авдеевке или в направлении Часового Яра. За счет ударной авиации, систем реактивного огня залповых противник пытается уничтожить все перед собой для того, чтобы в дальнейшем затягивать свою пехоту – штурмовую пехоту, ведущую сейчас боевые действия в городской застройке. Дополнительно противник несет потери в боевой технике», — проинформировал командир «Ахиллеса».

Читайте также: Кажется, что противнику на живую силу все равно – Федоренко о боях в Волчанске

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 09:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона рассказал, что происходит на севере от Харкова и в районе Волчанска".