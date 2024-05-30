СОУ перехватывают тактическую инициативу на севере от Харькова — Федоренко
Командир батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона рассказал, что происходит на севере от Харкова и в районе Волчанска.
«На текущий момент в полосе выполнения задач боевых подразделения существенных изменений нет. То есть ситуацию удалось в направлении населенных пунктов Стрелечья и Пильная стабилизировать ряду бригад, в том числе и 92-й отдельной штурмовой бригаде. Противник дальнейших продвижений не имеет. Несмотря на то, что после понесенных потерь имеет способности восполнять потери в живой силе и технике. В то же время Силы обороны принимают исчерпывающие меры по выбиванию противника с занимаемых позиций. Можно сказать, что Силы обороны именно на этом отрезке перебирают тактическую инициативу на свою сторону», — сообщил Федоренко.
В то же время, по его словам, Волчанское направление остается очень сложным.
«Противник применяет такие тактики ведения боевых действий, которые удачно ему удалось применить, например, в Авдеевке или в направлении Часового Яра. За счет ударной авиации, систем реактивного огня залповых противник пытается уничтожить все перед собой для того, чтобы в дальнейшем затягивать свою пехоту – штурмовую пехоту, ведущую сейчас боевые действия в городской застройке. Дополнительно противник несет потери в боевой технике», — проинформировал командир «Ахиллеса».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: 92 ошбр, ахиллес, война, волчанск, новости Харькова, федоренко, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 09:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона рассказал, что происходит на севере от Харкова и в районе Волчанска".