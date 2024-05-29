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Кажется, что противнику на живую силу все равно – Федоренко о боях в Волчанске

Общество 15:57   29.05.2024
Виктория Яковенко
Кажется, что противнику на живую силу все равно – Федоренко о боях в Волчанске

Командир батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на фронте в Харьковской области.

«Стрелечье-Глубокое: на этом направлении Силам обороны в полной мере удалось остановить врага, дальнейшего продвижения нет. В частности, выбит противник с ряда позиций. Потери, которые понес противник в живой силе, технике, артсредствах, достаточно высоки, но противник не отказывается от своих намерений присутствовать в Харьковской области. Они подтягивают новые и новые резервы с территории РФ и битва идет постоянно», — сказал Федоренко.

По его словам, ситуация в Волчанске – гораздо более сложная. Там продолжаются уличные бои, во время которых оккупанты пытаются перехватить преимущество.

«Когда у тебя больше живой силы, так или иначе война в уличных боях – в твою пользу. Ибо, потери в уличных боях достаточно высоки и противник прет. Иногда кажется, что противнику на живую силу все равно. Несмотря на то, что противник преобладает в количестве средств, живой силе, Силы обороны относительно стабилизировали ситуацию. Противник не имеет существенных тактических успехов на поле бои», — добавил Федоренко.

Он также считает, что в ближайшее время россиянам не удастся полностью оккупировать Волчанск.

«Более того, по поступлению пакета военной помощи от США, уверен, что нам удастся бить противника больше на окраине», — заявил Федоренко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 15:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на фронте в Харьковской области.".