Здається, що противнику на живу силу байдуже – Федоренко про бої у Вовчанську

Командир батальйону «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері нацмарафону розповів про ситуацію на фронті в Харківській області.

«Стрілеча-Глибоке: на цьому напрямку Силам оборони повною мірою вдалося зупинити ворога, подальшого просування немає. Зокрема, вибито противника з ряду позицій. Втрати, які поніс противник в живій силі, техніці, артзасобах, вони достатньо високі, але противник не відмовляється від своїх намірів бути присутнім в Харківській області. Вони підтягують нові і нові резерви з території РФ і битва йде постійно», – зазначив Федоренко.

За його словами, ситуація у Вовчанську – набагато складніша. Там тривають вуличні бої, під час яких окупанти намагаються перехопити перевагу.

«Коли у тебе більше живої сили, так чи інакше війна у вуличних боях – на твою користь. Бо, втрати у вуличних боях достатньо високі і противник пре. Іноді здається, що противнику на живу силу байдуже. Попри те, що противник переважає у кількості засобів, живій силі, Сили оборони відносно стабілізували ситуацію. Противник немає суттєвих тактичних успіхів на полі бої», – додав Федоренко.

Він також вважає, що найближчим часом росіянам не вдасться повністю окупувати Вовчанськ.

«Більше того, по надходженню пакета військової допомоги від США, впевнений, що нам вдасться бити противника більше на підступах», – заявив Федоренко.