СОУ перехоплюють тактичну ініціативу на півночі від Харкова – Федоренко
Командир батальйону “Ахіллес” 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері нацмарафону розповів, що відбувається на півночі від Харкова та в районі Вовчанська.
“На поточний момент у смузі виконання завдань бойового підрозділу суттєвих змін немає. Тобто ситуацію вдалося в напрямку населених пунктів Стрілеча та Пильна стабілізувати ряду бригад, зокрема, й 92-й окремій штурмовій бригаді. Противник подальших просувань не має. Попри те, що після понесених втрат противник знаходить спроможності поповнювати втрати в живій силі й техніці. Натомість Сили оборони вживають вичерпних заходів щодо вибиття противника із займаних позицій. Тож можна сказати, що Сили оборони саме на цьому відтинку перебирають тактичну ініціативу на свій бік”, – сказав Федоренко.
Водночас, за його словами, Вовчанський напрямок залишається дуже складним.
“Противник застосовує такі тактики ведення бойових дій, які вдало йому вдалося застосувати, наприклад, в Авдіївці або в напрямку Часового Яру. Користуючись з ударної авіації, систем реактивного вогню залпових противник намагається знищити все перед собою для того, щоб надалі затягувати свою піхоту – штурмову піхоту, яка веде зараз бойові дії в міській забудові. Додатково противник несе втрати в бойовій техніці”, – відзначив командир “Ахіллеса”.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: 92 ошбр, ахиллес, війна, вовчанськ, новини Харкова, федоренко, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 09:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир батальйону “Ахіллес” 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері нацмарафону розповів, що відбувається на півночі від Харкова та в районі Вовчанська".