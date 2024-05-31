250 КАБ на Липцы на Харьковщине за 2 недели сбросили россияне – Мадяр (видео)

Чтобы остановить россиян на Харьковском направлении, ВСУ должны нанести сокрушительный удар по вражеским истребителям, говорит комбат 414 отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем морской пехоты Роберт Бровди с позывным «Мадяр».

«250 КАБов, 500 кг каждая, на населенный пункт Липцы и окрестности сбросили пи***и в течение двух недель. Знаете, как это здесь остановить? Так же, как в Крынках. Надо «добро» и один залп тем, что есть на вооруженных ВСУ. И эти сушки забудут дорогу в Харьков», — поделился «Мадяр» своим видением, как защитить регион от российских атак.

Он также сообщил, что морские пехотинцы его подразделения стоят на пути врага по направлению к Харькову.