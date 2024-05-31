250 КАБ на Липцы на Харьковщине за 2 недели сбросили россияне – Мадяр (видео)
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Чтобы остановить россиян на Харьковском направлении, ВСУ должны нанести сокрушительный удар по вражеским истребителям, говорит комбат 414 отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем морской пехоты Роберт Бровди с позывным «Мадяр».
«250 КАБов, 500 кг каждая, на населенный пункт Липцы и окрестности сбросили пи***и в течение двух недель. Знаете, как это здесь остановить? Так же, как в Крынках. Надо «добро» и один залп тем, что есть на вооруженных ВСУ. И эти сушки забудут дорогу в Харьков», — поделился «Мадяр» своим видением, как защитить регион от российских атак.
Он также сообщил, что морские пехотинцы его подразделения стоят на пути врага по направлению к Харькову.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: истребитель, КАБ, липцы, Мадяр, морская пехота, самолет, сушка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 22:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы остановить россиян на Харьковском направлении, ВСУ должны нанести сокрушительный удар по вражеским истребителям, говорит комбат 414 отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем морской пехоты Роберт Бровди с позывным «Мадяр». ".