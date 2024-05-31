250 КАБів на Липці на Харківщині за 2 тижні скинули росіяни – «Мадяр» (відео)

Щоб зупинити росіян на Харківському напрямку, ЗСУ мають завдати нищівного удару по ворожих винищувачах, каже комбат 414 окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем морської піхоти Роберт Бровді з позивним «Мадяр».

«250 КАБів, 500 кг кожна, на населений пункт Липці та околиці скинули пі***и протягом двох тижнів, що минули. Знаєте, як тут зупинити? Так само як в Кринках. Треба «добро» та одненький залп тим, що є на озброєні ЗСУ. І ті сушки забудуть дорогу до Харкова», – поділився «Мадяр» своїм баченням, як захистити регіон від російських атак.

Він також повідомив, що морські піхотинці його підрозділу також стоять на шляху ворога у напрямку до Харкова.