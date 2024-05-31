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250 КАБів на Липці на Харківщині за 2 тижні скинули росіяни – «Мадяр» (відео)

Події 22:57   31.05.2024
Оксана Якушко
250 КАБів на Липці на Харківщині за 2 тижні скинули росіяни – «Мадяр» (відео)

Щоб зупинити росіян на Харківському напрямку, ЗСУ мають завдати нищівного удару по ворожих винищувачах, каже комбат 414   окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем морської піхоти Роберт  Бровді з позивним «Мадяр». 

«250 КАБів, 500 кг кожна, на населений пункт Липці та околиці скинули пі***и протягом двох тижнів, що минули. Знаєте, як тут зупинити?  Так само як в Кринках. Треба «добро» та одненький залп тим, що є на озброєні ЗСУ. І ті сушки забудуть дорогу до Харкова», – поділився «Мадяр» своїм баченням, як захистити регіон від російських атак.

Він також повідомив, що морські піхотинці його підрозділу також стоять на шляху ворога у напрямку до Харкова.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 22:57;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб зупинити росіян на Харківському напрямку, ЗСУ мають завдати нищівного удару по ворожих винищувачах, каже комбат 414   окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем морської піхоти Роберт  Бровді з позивним «Мадяр». ".