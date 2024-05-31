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Кратковременный дождь. Каким будет первый день лета в Харькове и области

Погода 20:24   31.05.2024
Оксана Якушко
Кратковременный дождь. Каким будет первый день лета в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды в Харькове на завтра, 1 июня, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области: Местами небольшой кратковременный дождь, гроза⚡️.
Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 12 — 17°, днем ​​26 — 31°.

По городу: Небольшой кратковременный дождь.🌧
Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 14 — 16°, днем ​​28 — 30°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 20:24;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды в Харькове на завтра, 1 июня, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".