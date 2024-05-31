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Короткочасний дощ. Якою буде погода у перший день літа у Харкові та області

Погода 20:24   31.05.2024
Оксана Якушко
Короткочасний дощ. Якою буде погода у перший день літа у Харкові та області

Прогноз погоди у Харкові на завтра, 1 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Місцями невеликий короткочасний дощ🌧, гроза⚡️.

Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 12 – 17°, вдень 26 – 31°.

По місту: Невеликий короткочасний дощ.🌧

Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 14 – 16°, вдень 28 – 30°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 20:24;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди у Харкові на завтра, 1 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".