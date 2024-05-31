В РФ решают: концентрироваться на Волчанске или открывать еще фронт — Машовец

Армия РФ проводит перегруппировку своего передового эшелона на Харьковском направлении. Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец считает, что командование врага решает: сконцентрироваться на «Волчанском вопросе» или открывать новый фронт.

«На Харьковском операционном направлении, очевидно, противник перегруппировывает свой передовой эшелон, пытаясь добиться усиления по направлению на Волчанск. На данный момент, по факту темпы наступления противника упали почти до нулевой отметки и он вынужден искать какие-то «альтернативные» пути его продолжения. Но, как бы то ни было, все они, явно потребуют от него задействования дополнительных сил и средств», — написал Машовец в обзоре 31 мая.

По его мнению, оккупанты готовятся форсировать реку Волчья по направлению Гатище — Синельниково и создать условия для дальнейшего продвижения в самом Волчанске. Также по направлению Бугроватка – Старица российская армия пытается расширить участок фронта в приграничной местности, который им удалось занять на западном берегу Северского Донца. Как прогнозирует Машовец, в ближайшее время враг может попытаться восстановить наступление по направлению Старица — Избицкое, чтобы попытаться соединить этот плацдарм с плацдармом по направлению на Липцы.

При этом военный обозреватель отметил, что российские подразделения — 18-й мотострелковой дивизии и штурмовых отрядов — понесли ощутимые потери и нуждаются в пополнении и налаживании логистики.

«В общем, на данный момент, очевидно, командование российских войск (ГВ «Север») решает для себя вопрос: стоит ли начинать еще одно наступление по направлению Грайворон — Великая Писаревка, или лучше все-таки сконцентрироваться на «Волчанском вопросе»… Как первый, так и второй варианты содержат свои «плюсы» и «минусы». Однако, конечный характер этого решения российского командования, скорее всего, будет заключаться в том, какие смыслы в нем «возобладают» — пиарные, или реальные (то есть военные). С первой точки зрения, задачи по созданию некой «санитарной зоны» ГВ «Север» никто не отменял, с другой — еще один участок активных боевых действий «напряжет» и так уже вовлеченные по большей части в интенсивные бои силы и средства ГВ «Север» еще больше и в объеме, который может оказаться в целом критическим для всей этой «харьковской затеи», — подытожил Машовец.