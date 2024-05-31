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У РФ вирішують: концентруватись на Вовчанську чи відкривати ще фронт- Машовець

Події 10:47   31.05.2024
Оксана Горун
У РФ вирішують: концентруватись на Вовчанську чи відкривати ще фронт- Машовець

Армія РФ проводить перегрупування свого передового ешелону на Харківському напрямку. Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець вважає, що командування ворога вирішує: сконцентруватися на “Вовчанському питанні” або відкривати новий фронт.

На Харківському операційному напрямку, очевидно, противник перегруповує свій передовий ешелон, намагаючись добитися підсилення у напрямку на Вовчанськ. На цей час, по факту, темпи наступу противника впали майже до нульової позначки й він вимушений шукати якісь “альтернативні” шляхи його продовження. Але, якби там не було, всі вони, явно потребуватимуть від нього залучення додаткових сил і засобів“, — написав Машовець в огляді 31 травня.

На його думку, окупанти готуються форсувати річку Вовча за напрямом Гатище – Синельникове та створити умови для подальшого просування у самому Вовчанську. Також у напрямку Бугроватка – Стариця російська армія намагається розширити ділянку фронту в прикордонній місцевості, яку їм вдалося зайняти на західному березі Сіверського Дінця. Як прогнозує Машовець, найближчим часом ворог може спробувати відновити наступ за напрямком Стариця – Ізбицьке, щоб спробувати поєднати цей плацдарм із плацдармом у напрямку на Липці.

При цьому військовий оглядач зазначив, що російські підрозділи – 18-ї мотострілецької дивізії та штурмових загонів – зазнали відчутних втрат і потребують поповнення та налагодження логістики.

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Загалом на цей час, очевидно, командування російських військ (УВ “Север”) вирішує для себе питання – чи варто розпочинати ще один наступ у напрямку Грайворон – Велика Писарівка, чи краще все ж таки сконцентруватися на “питанні Вовчанська”. Як перший, так й другий варіанти містять свої “плюси” та свої “мінуси”. Однак, кінцевий характер цього рішення російського командування, скоріш за все, полягатиме у тому, які сенси у ньому “візьмуть гору” – піарні, або реальні (себто військові). З першої точки зору завдання щодо створення такої собі “санітарної зони” з УВ “Север” ніхто не знімав, з іншої – ще одна ділянка активних бойових дій “напружить” й так уже втягнуті по більшій своїй частині в інтенсивні бої сили й засоби УВ “Север” ще більше й в обсязі, який може виявитися загалом критичним для всієї цієї “харьковской затеи”, – підсумував Машовець.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 10:47;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ проводить перегрупування свого передового ешелону на Харківському напрямку. Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець вважає, що командування ворога вирішує: сконцентруватися на “Вовчанському питанні” або відкривати новий фронт".