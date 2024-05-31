ISW: РФ, ймовірно, має намір розпочати другу фазу наступу на Харківщині
Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував учорашню заяву Головкома ЗСУ Олександра Сирського про перекидання додаткових сил РФ на Харківський напрямок.
“Український головнокомандувач генерал-полковник Олександр Сирський та український Генштаб повідомили 30 травня, що російські військові перекидають елементи невстановленої кількості додаткових полків та бригад з інших невказаних ділянок лінії фронту та з полігонів у райони Стрілечої-Липців (на північ від Харкова) та Вовчанська (на схід від Харкова) на півночі Харківської області. Однак Сирський повідомив, що в російських військових недостатньо сил на півночі Харківської області, щоб провести повномасштабний наступ і прорвати оборону України”, – коротко переказали інформацію Сирського у зведенні ISW.
Аналітики зазначили: перекидання росіянами підкріплень свідчить про те, що армія РФ продовжує “приділяти пріоритетну увагу зусиллям щодо залучення та закріплення українських сил на критичних ділянках лінії фронту на сході України та створення “буферної зони” на півночі Харківської області.
“Російські війська, ймовірно, мають намір розпочати другу фазу своєї наступальної операції на півночі Харківської області після запланованого захоплення Вовчанська. Хоча позиційні бої та можливі українські контратаки можуть вимагати від російських військ провести ще одну хвилю посилених наступів у цьому районі для завершення захоплення населеного пункту. ISW продовжує вважати, що російські війська, ймовірно, стримують більшу частину резервів Північного угруповання військ, яке укомплектовано елементами 11-го армійського корпусу (АК), 44-го АК та 6-ї загальновійськової армії (ОВА) – всі частини Ленінградського військового округу (ЛВО) Росії — доти, доки Північне угруповання військ не наблизиться до заявленої запланованої кінцевої чисельності в 50 000 – 70 000 осіб. Північне угруповання військ, навіть за верхньої межі заявленої кінцевої чисельності, відчуватиме брак живої сили, що необхідна для проведення успішної операції з охоплення, оточення або захоплення міста Харкова”, – підкреслили в ISW.
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Щодо подій минулої доби на Харківському напрямку, аналітики зазначили, що в районі Липців підтверджених змін лінії фронту не було. А у Вовчанську ЗСУ нещодавно повернули позиції в центрі міста, що підтверджують кадри з геолокацією.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 09:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував учорашню заяву Головкома ЗСУ Олександра Сирського про перекидання додаткових сил РФ на Харківський напрямок".