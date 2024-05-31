ISW: РФ, вероятно, намерена начать вторую фазу наступления на Харьковщине
Институт изучения войны (ISW) проанализировал вчерашнее заявление Главкома ВСУ Александра Сырского о переброске дополнительных сил РФ на Харьковское направление.
«Украинский главнокомандующий генерал-полковник Александр Сырский и украинский Генштаб сообщили 30 мая, что российские военные перебрасывают элементы неустановленного количества дополнительных полков и бригад с других неуказанных участков линии фронта и с полигонов в районы Стрелечьей-Липцев (к северу от Харькова) и Волчанска (к северо-востоку от Харькова) на севере Харьковской области. Однако Сырский сообщил, что у российских военных недостаточно сил на севере Харьковской области, чтобы провести полномасштабное наступление и прорвать оборону Украины», — кратко пересказали информацию Сырского в сводке ISW.
Аналитики отметили: переброска россиянами подкреплений свидетельствует о том, что армия РФ продолжает «уделять приоритетное внимание усилиям по привлечению и закреплению украинских сил на критических участках линии фронта на востоке Украины и созданию «буферной зоны» на севере Харьковской области.
«Российские войска, вероятно, намерены начать вторую фазу своей наступательной операции на севере Харьковской области после запланированного захвата Волчанска. Хотя позиционные бои и возможные украинские контратаки могут потребовать от российских войск провести еще одну волну усиленных наступлений в этом районе для завершения захвата населенного пункта. ISW продолжает считать, что российские войска, вероятно, сдерживают большую часть резервов Северной группировки войск, которая укомплектована элементами 11-го армейского корпуса (АК), 44-го АК и 6-й общевойсковой армии (ОВА) — все части Ленинградского военного округа (ЛВО) России — до тех пор, пока Северная группировка войск не приблизится к заявленной запланированной конечной численности в 50 000–70 000 человек. Северная группировка войск, даже при верхнем пределе заявленной конечной численности, будет испытывать недостаток в живой силе, необходимой для проведения успешной операции по охвату, окружению или захвату города Харькова», — подчеркнули в ISW.
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Что касается событий минувших суток на Харьковском направлении, аналитики отметили, что в районе Липцев подтвержденных изменений линии фронта не было. А в Волчанске ВСУ недавно вернули позиции в центре города, что подтверждают кадры с геолокацией.
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 09:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) проанализировал вчерашнее заявление Главкома ВСУ Александра Сырского о переброске дополнительных сил РФ на Харьковское направление".