На Харьковщине отключалась линия облэнерго, вечером могут действовать графики

1 июня утром на Харьковщине в результате боевых действий отключилась воздушная линия облэнерго, обесточены почти 2 тысячи абонентов.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины. В результате вражеских обстрелов в регионе остаются без напряжения 39,3 тысячи потребителей.

В Минэнерго также предупредили, что сегодня с 18:00 до 23:00 во всех регионах прогнозируются применение графиков ограничений бытовых и промышленных потребителей. Основная причина отключений – масштабные российские атаки на энергосистему.

Ночью враг атаковал энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. Это уже шестой массированный удар РФ по энергетическим объектам, который враг наносит с 22 марта, отметили в Минэнерго.