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На Харьковщине отключалась линия облэнерго, вечером могут действовать графики

Общество 12:13   01.06.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине отключалась линия облэнерго, вечером могут действовать графики Фото: АО «Харьковоблэнерго»

1 июня утром на Харьковщине в результате боевых действий отключилась воздушная линия облэнерго, обесточены почти 2 тысячи абонентов.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины. В результате вражеских обстрелов в регионе остаются без напряжения 39,3 тысячи потребителей.

В Минэнерго также предупредили, что сегодня с 18:00 до 23:00 во всех регионах прогнозируются применение графиков ограничений бытовых и промышленных потребителей. Основная причина отключений – масштабные российские атаки на энергосистему.

Ночью враг атаковал энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. Это уже шестой массированный удар РФ по энергетическим объектам, который враг наносит с 22 марта, отметили в Минэнерго.

Читайте также: Опубликован новый график отключений света в Харькове и области на 1-7 июня

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 12:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 июня утром на Харьковщине в результате боевых действий отключилась воздушная линия облэнерго, обесточены почти 2 тысячи абонентов.".