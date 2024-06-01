На Харьковщине отключалась линия облэнерго, вечером могут действовать графики
1 июня утром на Харьковщине в результате боевых действий отключилась воздушная линия облэнерго, обесточены почти 2 тысячи абонентов.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины. В результате вражеских обстрелов в регионе остаются без напряжения 39,3 тысячи потребителей.
В Минэнерго также предупредили, что сегодня с 18:00 до 23:00 во всех регионах прогнозируются применение графиков ограничений бытовых и промышленных потребителей. Основная причина отключений – масштабные российские атаки на энергосистему.
Ночью враг атаковал энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. Это уже шестой массированный удар РФ по энергетическим объектам, который враг наносит с 22 марта, отметили в Минэнерго.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: графики, Минэнерго, облэнерго, отключат, світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 12:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 июня утром на Харьковщине в результате боевых действий отключилась воздушная линия облэнерго, обесточены почти 2 тысячи абонентов.".