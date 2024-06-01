На Харківщині відключалась лінія обленерго, ввечері можуть діяти графіки
1 червня вранці на Харківщині внаслідок бойових дій відключилась повітряна лінія обленерго, знеструмлені майже 2 тисячі абонентів.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Загалом внаслідок ворожих обстрілів в регіоні залишаються без напруги 39,3 тисячі споживачів.
У Міненерго також попередили, що сьогодні з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються застосування графіків обмежень побутових та промислових споживачів. Основною причиною відключень є масштабні російські атаки на енергосистему.
Адже вночі ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Це вже шостий масований удар РФ по енергетичних об’єктах, який ворог завдає з 22 березня, зазначили в Міненерго.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: графики, Минэнерго, облэнерго, отключат, світло, харківщина;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 червня вранці на Харківщині внаслідок бойових дій відключилась повітряна лінія обленерго, знеструмлені майже 2 тисячі абонентів.".