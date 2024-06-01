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На Харківщині відключалась лінія обленерго, ввечері можуть діяти графіки

Суспільство 12:13   01.06.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині відключалась лінія обленерго, ввечері можуть діяти графіки Фото: АТ “Харківобленерго”

1 червня вранці на Харківщині внаслідок бойових дій відключилась повітряна лінія обленерго, знеструмлені майже 2 тисячі абонентів.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Загалом внаслідок ворожих обстрілів в регіоні залишаються без напруги 39,3 тисячі споживачів.

У Міненерго також попередили, що сьогодні з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються застосування графіків обмежень побутових та промислових споживачів. Основною причиною відключень є масштабні російські атаки на енергосистему.

Адже вночі ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Це вже шостий масований удар РФ по енергетичних об’єктах, який ворог завдає з 22 березня, зазначили в Міненерго.

Читайте також: Опубліковано новий графік відключень світла в Харкові та області на 1-7 червня

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2024 в 12:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 червня вранці на Харківщині внаслідок бойових дій відключилась повітряна лінія обленерго, знеструмлені майже 2 тисячі абонентів.".