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Удары КАБ, ракетами и атаки – Генштаб ВСУ про Харьковщину

Общество 21:09   01.06.2024
Виктория Яковенко
Удары КАБ, ракетами и атаки – Генштаб ВСУ про Харьковщину Фото: Генштаб ВСУ

Оккупанты продолжают терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории, сообщили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 19:00.

В частности, из района Белгорода враг нанес удар КАБ по Великим Проходам, три КАБ РФ сбросила на Русскую Лозовую, еще один КАБ «прилетел» в Чайковку, по Ветеринарному ударили восемью неуправляемыми авиационными ракетами.

На Купянском направлении количество боевых столкновений возросло до четырех. Две атаки украинские воины успешно отбили, еще две продолжаются вблизи Дружелюбовки.

Здесь оккупанты тоже активно применяют управляемые авиационные бомбы. В частности, два удара КАБА потерпела Дружелюбовка и одним КАБ враг ударил по Райгородке. По Табаевке и Синьковке российская авиация нанесла огневое поражение неуправляемым авиаракетам, семь и 14 ракет соответственно.

Читайте также: На Купянском направлении идет одно боевое столкновение: данные ГШ на 16:30

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 21:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты продолжают терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории, сообщили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 19:00.".