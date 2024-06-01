Удары КАБ, ракетами и атаки – Генштаб ВСУ про Харьковщину

Оккупанты продолжают терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории, сообщили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 19:00.

В частности, из района Белгорода враг нанес удар КАБ по Великим Проходам, три КАБ РФ сбросила на Русскую Лозовую, еще один КАБ «прилетел» в Чайковку, по Ветеринарному ударили восемью неуправляемыми авиационными ракетами.

На Купянском направлении количество боевых столкновений возросло до четырех. Две атаки украинские воины успешно отбили, еще две продолжаются вблизи Дружелюбовки.

Здесь оккупанты тоже активно применяют управляемые авиационные бомбы. В частности, два удара КАБА потерпела Дружелюбовка и одним КАБ враг ударил по Райгородке. По Табаевке и Синьковке российская авиация нанесла огневое поражение неуправляемым авиаракетам, семь и 14 ракет соответственно.