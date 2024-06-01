Удари КАБ, ракетами і атаки – Генштаб ЗСУ про Харківщину

Російські окупанти продовжують тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 19:00.

Зокрема, з району Бєлгорода ворог завдав удару КАБ по Великих Проходах, три КАБи РФ скинула на Руську Лозову, ще один КАБ «прилетів» у Чайківку, по Ветеринарному вдарили вісьмома некерованими авіаційними ракетами.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до чотирьох. Дві атаки українські воїни успішно відбили, ще дві тривають поблизу Дружелюбівки.

Тут окупанти теж активно застосовують керовані авіаційні бомби. Зокрема, два удари КАБАми зазнала Дружелюбівка та однією КАБ ворог вдарив по Райгородці. По Табаївці та Синьківці російська авіація нанесла вогневе ураження некерованими авіаракетами, сім і 14 ракет відповідно.