Графики не действуют: почти по всей Украине — аварийные отключения света
С утра 2 июня по всей Украине начали применять экстренные отключения света, графики не действуют, сообщает генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.
Пресс-служба ДТЭК до этого проинформировала об экстренных отключениях электричества в Киеве, Киевской области, в Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.
«Тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов РФ продолжается. Поэтому по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения. Энергетики по всей стране делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию», — говорится в сообщении ДТЭК.
Аварийные отключения электричества с 9 утра действуют для бытовых потребителей и промышленности по всей Украине, кроме Волыни, Закарпатья и Львовщины, уточнили в Укрэнерго.
Причина — тяжелая ситуация в энергосистеме в результате новой атаки россиян на объект сети системы передачи электроэнергии. Последствия устраняют.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: відключення, график, дтэк, отключения, світло, свет, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2024 в 10:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С утра 2 июня по всей Украине начали применять экстренные отключения света, графики не действуют".