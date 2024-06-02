Графики не действуют: почти по всей Украине — аварийные отключения света

С утра 2 июня по всей Украине начали применять экстренные отключения света, графики не действуют, сообщает генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

Пресс-служба ДТЭК до этого проинформировала об экстренных отключениях электричества в Киеве, Киевской области, в Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

«Тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов РФ продолжается. Поэтому по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения. Энергетики по всей стране делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию», — говорится в сообщении ДТЭК.

Аварийные отключения электричества с 9 утра действуют для бытовых потребителей и промышленности по всей Украине, кроме Волыни, Закарпатья и Львовщины, уточнили в Укрэнерго.

Причина — тяжелая ситуация в энергосистеме в результате новой атаки россиян на объект сети системы передачи электроэнергии. Последствия устраняют.