Графіки не діють: від ранку майже по всій Україні – екстрені вимкнення світла
Зранку 2 червня по всій Україні почали застосовувати екстрені відключення світла, графіки не діють, повідомляє генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.
Пресслужба ДТЕК до цього поінформувала про екстрені відключення електрики у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
“Важка ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ триває. Тому за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення. Енергетики по всій країні роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію“, – йдеться у повідомленні ДТЕК.
Аварійні вимкнення електрики з 9-ї ранку діють для побутових споживачів та промисловості по всій Україні, крім Волині, Закарпаття та Львівщини, уточнили в Укренерго.
Причина – важка ситуація в енергосистемі внаслідок нової атаки росіян на об’єкт мережі системи передачі електроенергії. Наслідки усувають.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: відключення, график, дтэк, електроенергія, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 10:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зранку 2 червня по всій Україні почали застосовувати екстрені відключення світла".