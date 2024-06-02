Графіки не діють: від ранку майже по всій Україні – екстрені вимкнення світла

Зранку 2 червня по всій Україні почали застосовувати екстрені відключення світла, графіки не діють, повідомляє генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

Пресслужба ДТЕК до цього поінформувала про екстрені відключення електрики у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

“Важка ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ триває. Тому за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення. Енергетики по всій країні роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію“, – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Аварійні вимкнення електрики з 9-ї ранку діють для побутових споживачів та промисловості по всій Україні, крім Волині, Закарпаття та Львівщини, уточнили в Укренерго.

Причина – важка ситуація в енергосистемі внаслідок нової атаки росіян на об’єкт мережі системи передачі електроенергії. Наслідки усувають.