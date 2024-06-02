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Графіки не діють: від ранку майже по всій Україні – екстрені вимкнення світла

Суспільство 10:44   02.06.2024
Олена Нагорна
Графіки не діють: від ранку майже по всій Україні – екстрені вимкнення світла

Зранку 2 червня по всій Україні почали застосовувати екстрені відключення світла, графіки не діють, повідомляє генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

Пресслужба ДТЕК до цього поінформувала про екстрені відключення електрики у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Важка ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ триває. Тому за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення. Енергетики по всій країні роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію“, – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Аварійні вимкнення електрики з 9-ї ранку діють для побутових споживачів та промисловості по всій Україні, крім Волині, Закарпаття та Львівщини, уточнили в Укренерго.

Причина – важка ситуація в енергосистемі внаслідок нової атаки росіян на об’єкт мережі системи передачі електроенергії. Наслідки усувають.

Читайте також: Опубліковано новий графік відключень світла у Харкові та області на 1-7 червня

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 10:44;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зранку 2 червня по всій Україні почали застосовувати екстрені відключення світла".