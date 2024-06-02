Live
  • Вс 02.06.2024
  • Харьков  +29°С
  • USD 40.5
  • EUR 43.82

Волчанск в дыму и огне: новое видео с высоты опубликовало МВД

Происшествия 14:53   02.06.2024
Елена Нагорная
Волчанск в дыму и огне: новое видео с высоты опубликовало МВД

Как выглядит сейчас город Волчанск Харьковской области в результате российских обстрелов, показало МВД.

Видео было снято объединенной штурмовой бригадой Национальной полиции «Лють».

Ранее издание BILD сообщило со ссылкой на своего аналитика по анализу открытых данных Юлиана Рёпке, что за последние дни украинским защитникам удалось частично выбить оккупантов из центра Волчанска, и в ответ войска РФ безжалостно бомбят город, превращая его в руины.

Читайте также: Враг засыпал КАБами север Харьковщины и пытался продвинуться у Волчанска — ГШ

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 2 июня: Зеленский о HIMARS, ситуация на фронте
Главные новости Харькова 2 июня: Зеленский о HIMARS, ситуация на фронте
02.06.2024, 14:58
Волчанск в дыму и огне: новое видео с высоты опубликовало МВД
Волчанск в дыму и огне: новое видео с высоты опубликовало МВД
02.06.2024, 14:53
Враг засыпал КАБами север Харьковщины и пытался продвинуться у Волчанска — ГШ
Враг засыпал КАБами север Харьковщины и пытался продвинуться у Волчанска — ГШ
02.06.2024, 13:52
Пьяный водитель в Харькове устроил ДТП и скрылся — копы нашли нарушителя
Пьяный водитель в Харькове устроил ДТП и скрылся — копы нашли нарушителя
02.06.2024, 13:23
ВСУ отбили несколько кварталов Волчанска, в ответ россияне бомбят город — BILD
ВСУ отбили несколько кварталов Волчанска, в ответ россияне бомбят город — BILD
02.06.2024, 13:00
Британия и Франция не запретили Украине бить ракетами Storm Shadow по РФ — BBC
Британия и Франция не запретили Украине бить ракетами Storm Shadow по РФ — BBC
02.06.2024, 15:26

Новости по теме:

13:52
Враг засыпал КАБами север Харьковщины и пытался продвинуться у Волчанска — ГШ
13:00
ВСУ отбили несколько кварталов Волчанска, в ответ россияне бомбят город — BILD
09:38
DeepState показал, как выглядит Волчанск после трех недель обстрелов войск РФ
10:00
Россияне незначительно продвинулись к северо-востоку от Харькова – ISW
10:47
В РФ решают: концентрироваться на Волчанске или открывать еще фронт — Машовец

Вы читали новость: «Волчанск в дыму и огне: новое видео с высоты опубликовало МВД»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 июня 2024 в 14:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как выглядит сейчас город Волчанск Харьковской области в результате российских обстрелов, показало МВД.".