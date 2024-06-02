Волчанск в дыму и огне: новое видео с высоты опубликовало МВД

Как выглядит сейчас город Волчанск Харьковской области в результате российских обстрелов, показало МВД.

Видео было снято объединенной штурмовой бригадой Национальной полиции «Лють».

Ранее издание BILD сообщило со ссылкой на своего аналитика по анализу открытых данных Юлиана Рёпке, что за последние дни украинским защитникам удалось частично выбить оккупантов из центра Волчанска, и в ответ войска РФ безжалостно бомбят город, превращая его в руины.