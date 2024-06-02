Вовчанськ у диму та вогні: нове відео з висоти опублікувало МВС

Який вигляд має зараз місто Вовчанськ Харківської області внаслідок російських обстрілів, показало МВС.

Відео було зняте об’єднаною штурмовою бригадою Національної поліції “Лють”.

Раніше видання BILD повідомило з посиланням на свого аналітика з аналізу відкритих даних Юліана Репке, що за останні дні українським захисникам вдалося частково вибити окупантів із центру Вовчанська, і у відповідь війська РФ безжально бомблять місто, перетворюючи його на руїни.