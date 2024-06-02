Вовчанськ у диму та вогні: нове відео з висоти опублікувало МВС
Який вигляд має зараз місто Вовчанськ Харківської області внаслідок російських обстрілів, показало МВС.
Відео було зняте об’єднаною штурмовою бригадою Національної поліції “Лють”.
Раніше видання BILD повідомило з посиланням на свого аналітика з аналізу відкритих даних Юліана Репке, що за останні дні українським захисникам вдалося частково вибити окупантів із центру Вовчанська, і у відповідь війська РФ безжально бомблять місто, перетворюючи його на руїни.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 14:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Який вигляд має зараз місто Вовчанськ Харківської області внаслідок російських обстрілів, показало МВС".