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Вовчанськ у диму та вогні: нове відео з висоти опублікувало МВС

Події 14:53   02.06.2024
Олена Нагорна
Вовчанськ у диму та вогні: нове відео з висоти опублікувало МВС

Який вигляд має зараз місто Вовчанськ Харківської області внаслідок російських обстрілів, показало МВС.

Відео було зняте об’єднаною штурмовою бригадою Національної поліції “Лють”.

Раніше видання BILD повідомило з посиланням на свого аналітика з аналізу відкритих даних Юліана Репке, що за останні дні українським захисникам вдалося частково вибити окупантів із центру Вовчанська, і у відповідь війська РФ безжально бомблять місто, перетворюючи його на руїни.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 14:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Який вигляд має зараз місто Вовчанськ Харківської області внаслідок російських обстрілів, показало МВС".