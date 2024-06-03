Кота на Харьковщине спасли пограничники, Джо теперь живет на фронте (фото)
Фото: МВД Украины
Пограничники спасли кота в Харьковской области.
«Котика на фото нашли наши пограничники брошенным в одном из сел в Харьковской области. И увезли с собой. Беспокоятся о нем. Назвали Джо», – сообщили в МВД Украины.
Теперь кот живет с одним из пограничников на харьковских позициях. Защитник говорит, что «они вместе до конца». После победы боец планирует забрать животное домой.
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 15:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники спасли кота в Харьковской области.".