Кота на Харьковщине спасли пограничники, Джо теперь живет на фронте (фото)

Пограничники спасли кота в Харьковской области.

«Котика на фото нашли наши пограничники брошенным в одном из сел в Харьковской области. И увезли с собой. Беспокоятся о нем. Назвали Джо», – сообщили в МВД Украины.

Теперь кот живет с одним из пограничников на харьковских позициях. Защитник говорит, что «они вместе до конца». После победы боец ​​планирует забрать животное домой.