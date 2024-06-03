Кота на Харківщині врятували прикордонники, Джо тепер живе на фронті (фото)
Фото: МВС України
Прикордонники врятували кота на Харківщині.
«Котика на фото знайшли наші прикордонники покинутим в одному із сіл у Харківській області. І забрали з собою. Турбуються про нього. Назвали Джо», – повідомили у МВС України.
Тепер кіт живе з одним із прикордонників на харківських позиціях. Захисник каже, що «вони разом до кінця». Після перемоги боєць планує забрати тварину додому.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 15:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники врятували кота на Харківщині.".