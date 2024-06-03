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Кота на Харківщині врятували прикордонники, Джо тепер живе на фронті (фото)

Суспільство 15:55   03.06.2024
Вікторія Яковенко
Кота на Харківщині врятували прикордонники, Джо тепер живе на фронті (фото) Фото: МВС України

Прикордонники врятували кота на Харківщині.

«Котика на фото знайшли наші прикордонники покинутим в одному із сіл у Харківській області. І забрали з собою. Турбуються про нього. Назвали Джо», – повідомили у МВС України.

Тепер кіт живе з одним із прикордонників на харківських позиціях. Захисник каже, що «вони разом до кінця». Після перемоги боєць планує забрати тварину додому.

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Фото: МВС України

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 15:55;

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