Кота на Харківщині врятували прикордонники, Джо тепер живе на фронті (фото)

Прикордонники врятували кота на Харківщині.

«Котика на фото знайшли наші прикордонники покинутим в одному із сіл у Харківській області. І забрали з собою. Турбуються про нього. Назвали Джо», – повідомили у МВС України.

Тепер кіт живе з одним із прикордонників на харківських позиціях. Захисник каже, що «вони разом до кінця». Після перемоги боєць планує забрати тварину додому.