Порыбачил на более 50 тыс. грн: на Харьковщине поймали браконьера
Фото: Харьковский рыбоохранный патруль
На Печенежском водохранилище вблизи села Хотомля 1 июня разоблачили мужчину, который в период нерестового запрета двумя сетками ловил рыбу и нанес ущерб государству.
В общем мужчина поймал 1 кг рыбы: плотва- 20 экз, густера — 16 экз, уклейка — 12 экз, сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.
На мужчину составили протокол по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Специалисты оценили ущерб более чем в 57 тысяч гривен. Рыбу и запрещенное орудие ловли у нарушителя изъяли.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: браконьер, патруль, поймали, рыба, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 11:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Печенежском водохранилище вблизи села Хотомля 1 июня разоблачили мужчину, который в период нерестового запрета двумя сетками ловил рыбу и нанес ущерб государству.".