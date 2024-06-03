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Порыбачил на более 50 тыс. грн: на Харьковщине поймали браконьера

Общество 11:16   03.06.2024
Виктория Яковенко
Порыбачил на более 50 тыс. грн: на Харьковщине поймали браконьера Фото: Харьковский рыбоохранный патруль

На Печенежском водохранилище вблизи села Хотомля 1 июня разоблачили мужчину, который в период нерестового запрета двумя сетками ловил рыбу и нанес ущерб государству.

В общем мужчина поймал 1 кг рыбы: плотва- 20 экз, густера — 16 экз, уклейка — 12 экз, сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.

На мужчину составили протокол по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Специалисты оценили ущерб более чем в 57 тысяч гривен. Рыбу и запрещенное орудие ловли у нарушителя изъяли.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 11:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Печенежском водохранилище вблизи села Хотомля 1 июня разоблачили мужчину, который в период нерестового запрета двумя сетками ловил рыбу и нанес ущерб государству.".