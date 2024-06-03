Порибалив на понад 50 тис. грн: на Харківщині піймали браконьєра
Фото: Харківський рибоохоронний патруль
На Печенізькому водосховищі поблизу села Хотімля 1 червня викрили чоловіка, який в період нерестової заборони двома сітками ловив рибу та завдав шкоди державі.
Загалом чоловік піймав 1 кг риби: плітка – 20 екз, плоскирка – 16 екз, верховодка – 12 екз, повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі.
На чоловіка склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Фахівці оцінили збитки у понад 57 тисяч гривень. Рибу та заборонене знаряддя лову у порушника вилучили.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: браконьер, патруль, поймали, рыба, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 11:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Печенізькому водосховищі поблизу села Хотімля 1 червня викрили чоловіка, який в період нерестової заборони двома сітками ловив рибу та завдав шкоди державі.".