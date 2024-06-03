Live
  • Пн 03.06.2024
  • Харків  +26°С
  • USD 40.54
  • EUR 43.99

Порибалив на понад 50 тис. грн: на Харківщині піймали браконьєра

Суспільство 11:16   03.06.2024
Вікторія Яковенко
Порибалив на понад 50 тис. грн: на Харківщині піймали браконьєра Фото: Харківський рибоохоронний патруль

На Печенізькому водосховищі поблизу села Хотімля 1 червня викрили чоловіка, який в період нерестової заборони двома сітками ловив рибу та завдав шкоди державі.

Загалом чоловік піймав 1 кг риби: плітка – 20 екз, плоскирка – 16 екз, верховодка – 12 екз, повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі.

На чоловіка склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Фахівці оцінили збитки у понад 57 тисяч гривень. Рибу та заборонене знаряддя лову у порушника вилучили.

Читайте також: Озеро в Центральному парку Харкова почали наповнювати: там вже є риба (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Без штурмів на Харківському напрямку, на Куп’янському – йде атака: ГШ на 10:30
Без штурмів на Харківському напрямку, на Куп’янському – йде атака: ГШ на 10:30
03.06.2024, 11:30
Вибух, який чули харків’яни: Терехов повідомив куди “прилетіло”
Вибух, який чули харків’яни: Терехов повідомив куди “прилетіло”
01.06.2024, 13:25
Порибалив на понад 50 тис. грн: на Харківщині піймали браконьєра
Порибалив на понад 50 тис. грн: на Харківщині піймали браконьєра
03.06.2024, 11:16
“Наступ на Харків” допоміг ЗС РФ встановити абсолютний рекорд із втрат
“Наступ на Харків” допоміг ЗС РФ встановити абсолютний рекорд із втрат
03.06.2024, 10:50
Головні новини Харкова 3 червня: ракетний удар, затримали ймовірного навідника
Головні новини Харкова 3 червня: ракетний удар, затримали ймовірного навідника
03.06.2024, 11:33
Жорстоке поводження з українськими військовими на Харківщині: винних шукають
Жорстоке поводження з українськими військовими на Харківщині: винних шукають
03.06.2024, 10:33

Новини за темою:

21:30
Понад сотню рибин, серед яких великі, погубив житель Харківщини (фото)
16:45
Наловив майже 50 кг риби: у Харкові піймали браконьєра
22:51
Зрубав пів сотні молодих сосен: ялинкового браконьєра спіймали на Харківщині
21:54
Двох браконьєрів, які наловили 55 кг риби, впіймали на Харківщині
11:14
Наловив понад 60 кг риби: на Харківщині попався браконьєр

Ви читали новину: «Порибалив на понад 50 тис. грн: на Харківщині піймали браконьєра»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 11:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Печенізькому водосховищі поблизу села Хотімля 1 червня викрили чоловіка, який в період нерестової заборони двома сітками ловив рибу та завдав шкоди державі.".