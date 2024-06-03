Порибалив на понад 50 тис. грн: на Харківщині піймали браконьєра

На Печенізькому водосховищі поблизу села Хотімля 1 червня викрили чоловіка, який в період нерестової заборони двома сітками ловив рибу та завдав шкоди державі.

Загалом чоловік піймав 1 кг риби: плітка – 20 екз, плоскирка – 16 екз, верховодка – 12 екз, повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі.

На чоловіка склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Фахівці оцінили збитки у понад 57 тисяч гривень. Рибу та заборонене знаряддя лову у порушника вилучили.