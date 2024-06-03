РФ начала вводить в бои на Харьковщине свой главный резерв – Машовец

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщает, что в бои на Харьковском направлении оккупанты начали вводить «свой главный резерв».

«Командование российской группировки войск (УВ) «Север» начало вводить в бой на Харьковском операционном направлении свой главный резерв – подразделения 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса (АК), уже есть первые пленные из состава ее 41-го мотострелкового полка (МСП)», — пишет Машовец.

Он отмечает, что ранее на этом направлении действовали лишь отдельные штурмовые подразделения из ее состава.