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РФ начала вводить в бои на Харьковщине свой главный резерв – Машовец

Общество 12:41   03.06.2024
Виктория Яковенко
РФ начала вводить в бои на Харьковщине свой главный резерв – Машовец Фото: sprotyv.info

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщает, что в бои на Харьковском направлении оккупанты начали вводить «свой главный резерв».

«Командование российской группировки войск (УВ) «Север» начало вводить в бой на Харьковском операционном направлении свой главный резерв – подразделения 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса (АК), уже есть первые пленные из состава ее 41-го мотострелкового полка (МСП)», — пишет Машовец.

Он отмечает, что ранее на этом направлении действовали лишь отдельные штурмовые подразделения из ее состава.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 12:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщает, что в бои на Харьковском направлении оккупанты начали вводить «свой главный резерв».".