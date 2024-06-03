РФ почала вводити у бої на Харківщині свій головний резерв – Машовець

Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомляє, що у бої на Харківському напрямку окупанти почали вводити «свій головний резерв».

«Командування російського угрупування військ (УВ) «Север» почало вводити у бій на Харьківському операційному напрямку свій головний резерв – підрозділи 72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу (АК), вже є перші полонені зі складу її 41-го мотострілецького полку (мсп)», – пише Машовець.

Він зазначає, що раніше на цьому напрямку діяли лише окремі штурмові підрозділи з її складу.