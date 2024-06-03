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РФ почала вводити у бої на Харківщині свій головний резерв – Машовець

Суспільство 12:41   03.06.2024
Вікторія Яковенко
РФ почала вводити у бої на Харківщині свій головний резерв – Машовець

Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомляє, що у бої на Харківському напрямку окупанти почали вводити «свій головний резерв».

«Командування російського угрупування військ (УВ) «Север» почало вводити у бій на Харьківському операційному напрямку свій головний резерв – підрозділи 72-ї мотострілецької дивізії  44-го армійського корпусу (АК), вже є перші полонені зі складу її 41-го мотострілецького полку (мсп)», – пише Машовець.

Він зазначає, що раніше на цьому напрямку діяли лише окремі штурмові підрозділи з її складу.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «РФ почала вводити у бої на Харківщині свій головний резерв – Машовець»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 12:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомляє, що у бої на Харківському напрямку окупанти почали вводити «свій головний резерв».".