РФ почала вводити у бої на Харківщині свій головний резерв – Машовець
Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомляє, що у бої на Харківському напрямку окупанти почали вводити «свій головний резерв».
«Командування російського угрупування військ (УВ) «Север» почало вводити у бій на Харьківському операційному напрямку свій головний резерв – підрозділи 72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу (АК), вже є перші полонені зі складу її 41-го мотострілецького полку (мсп)», – пише Машовець.
Він зазначає, що раніше на цьому напрямку діяли лише окремі штурмові підрозділи з її складу.
Читайте також: Інтенсивність боїв дещо впала – речник ОТУВ «Харків» про ситуацію на фронті
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: армия, бои, Машовець, резерв, рф, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «РФ почала вводити у бої на Харківщині свій головний резерв – Машовець»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 12:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомляє, що у бої на Харківському напрямку окупанти почали вводити «свій головний резерв».".