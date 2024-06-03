В Волчанске оккупанты пошли на штурм, а отправились на тот свет (видео)
Защитники города Волчанск на Харьковщине показали, как оккупанты попытались штурмовать украинскую позицию в одном из зданий. В результате двое солдат РФ были ликвидированы.
На видео, которое опубликовал министр внутренних дел Игорь Клименко, российские военные сначала провели разведку, после чего малой группой отправились на штурм здания, где находились бойцы бригады Нацполиции «Лють». Когда захватчики подошли к позиции, по ним открыли огонь.
«Четкий результат благодаря налаженному взаимодействию операторов БпЛА и штурмовиков полка „Цунами“», — прокомментировал видео Клименко.
Также на Волчанском направлении пограничники сорвали планы оккупантов, точным попаданием FPV-дрона уничтожив их инженерную технику, сообщили в ГПСУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, Клименко, мвд, Харьков, штурм;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 13:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Защитники города Волчанск на Харьковщине показали, как оккупанты попытались штурмовать украинскую позицию в одном из зданий. В результате двое солдат РФ были ликвидированы.".