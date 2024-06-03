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У Вовчанську окупанти пішли на штурм, а вирушили на той світ (відео)

Події 13:45   03.06.2024
Олена Нагорна
У Вовчанську окупанти пішли на штурм, а вирушили на той світ (відео)

Захисники міста Вовчанськ на Харківщині показали, як окупанти спробували штурмувати українську позицію в одній із будівель. В результаті двох солдатів РФ було ліквідовано.

На відео, яке опублікував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, російські військові спочатку провели розвідку, після чого малою групою вирушили на штурм будівлі, де були бійці бригади Нацполіції «Лють». Коли загарбники підійшли до позиції, по них відкрили вогонь.

Чіткий результат завдяки налагодженій взаємодії операторів БпЛА та штурмовиків полку «Цунамі»“, – прокоментував відео Клименко.

Також на Вовчанському напрямку прикордонники зірвали плани окупантів, точним влучанням FPV-дрона знищивши їхню інженерну техніку, повідомили у ДПСУ.

Читайте також: Вовчанськ у диму та вогні: нове відео з висоти опублікувало МВС

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 13:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захисники міста Вовчанськ на Харківщині показали, як окупанти спробували штурмувати українську позицію в одній із будівель. В результаті двох солдатів РФ було ліквідовано.".