FPV-дрон пограничников сжег здание, где были оккупанты на Харьковщине (видео)
На Харьковском направлении бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью FPV-дрона поразили здание с россиянами внутри.
Личный состав врага пограничники обнаружили во время аэроразведки. Потери противника уточняются, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дрон, здание, оккупанты, окупанти, пограничники, сжег, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 11:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью FPV-дрона поразили здание с россиянами внутри.".