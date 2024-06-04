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FPV-дрон пограничников сжег здание, где были оккупанты на Харьковщине (видео)

Общество 11:47   04.06.2024
Виктория Яковенко
FPV-дрон пограничников сжег здание, где были оккупанты на Харьковщине (видео)

На Харьковском направлении бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью FPV-дрона поразили здание с россиянами внутри.

Личный состав врага пограничники обнаружили во время аэроразведки. Потери противника уточняются, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 11:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью FPV-дрона поразили здание с россиянами внутри.".