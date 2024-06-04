FPV-дрон пограничников сжег здание, где были оккупанты на Харьковщине (видео)

На Харьковском направлении бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью FPV-дрона поразили здание с россиянами внутри.

Личный состав врага пограничники обнаружили во время аэроразведки. Потери противника уточняются, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.