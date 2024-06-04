FPV-дрон прикордонників спалив будівлю, де були окупанти на Харківщині (відео)
На Харківському напрямку бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою FPV-дрона вразили будівлю з росіянами всередині.
Особовий склад ворога прикордонники виявили під час аеророзвідки. Втрати противника уточнюються, повідомили у Державній прикордонній службі України.
Читайте також: Оборона Вовчанська на Харківщині: як знищують піхоту та техніку РФ (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дрон, здание, окупанти, пограничники, сжег, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «FPV-дрон прикордонників спалив будівлю, де були окупанти на Харківщині (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 11:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою FPV-дрона вразили будівлю з росіянами всередині.".