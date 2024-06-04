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FPV-дрон прикордонників спалив будівлю, де були окупанти на Харківщині (відео)

Суспільство 11:47   04.06.2024
Вікторія Яковенко
FPV-дрон прикордонників спалив будівлю, де були окупанти на Харківщині (відео)

На Харківському напрямку бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою FPV-дрона вразили будівлю з росіянами всередині.

Особовий склад ворога прикордонники виявили під час аеророзвідки. Втрати противника уточнюються, повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 11:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою FPV-дрона вразили будівлю з росіянами всередині.".