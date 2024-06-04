FPV-дрон прикордонників спалив будівлю, де були окупанти на Харківщині (відео)

На Харківському напрямку бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою FPV-дрона вразили будівлю з росіянами всередині.

Особовий склад ворога прикордонники виявили під час аеророзвідки. Втрати противника уточнюються, повідомили у Державній прикордонній службі України.