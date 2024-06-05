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Для Изюма разработают новый герб — без винограда

Общество 09:49   05.06.2024
Оксана Горун
Для Изюма разработают новый герб — без винограда Иллюстрация: city-izyum.gov.ua

Заместитель начальника городской военной администрации Изюма на Харьковщине Владимир Мацокин пояснил, что не так с нынешней символикой города.

«Предыстория и мотивация. Раздался довольно неожиданный звонок: «Что думаете о переименовании города?» — «?» — «Изюм. Русское слово. Переводится как «родзинка». Дальше мы долго объясняли, что название нашего города не имеет никакого отношения к винограду. Есть много версий, но основная – переправа через Северский Донец. Нас выслушали. Восприняли. Поработали сотрудники нашего краеведческого музея. Спасибо. Но последний вопрос заставил задуматься: «Все это хорошо о переправе, а герб вы свой видели?» И тут стало понятно, что герб нужно менять, поскольку он совершенно не отражает историю нашего славного города», — пояснил Мацокин.

Кроме того, по его словам нынешний герб Изюма утверждали во времена российской императрицы Екатерины II — безо всякого исторического обоснования.

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Сейчас Изюмский горсовет объявил конкурс на лучший эскиз герба. Заявки будут принимать до 3 июля.

«И для особо экзальтированных: бюджету это обойдется в 0 грн. 00 коп. Вознаграждение авторам не предусмотрено, а в собственность громады новый герб перейдет бесплатно», — подчеркнул вице-мэр Изюма.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 09:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель начальника городской военной администрации Изюма на Харьковщине Владимир Мацокин пояснил, что не так с нынешней символикой города".