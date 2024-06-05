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Для Ізюма розроблять новий герб – без винограду

Політика 09:49   05.06.2024
Оксана Горун
Для Ізюма розроблять новий герб – без винограду Ілюстрація: city-izyum.gov.ua

Заступник начальника міської військової адміністрації Ізюма на Харківщині Володимир Мацокін пояснив, що не так із нинішньою символікою міста.

Передісторія і мотивація. Роздався досить неочікуваний дзвінок: “Що думаєте щодо перейменування міста?” – “?” – “Ізюм. Російське слово. Перекладається як родзинка”… Далі ми довго пояснювали, що назва нашого міста не має жодного відношення до винограду. Є багато версій, але основна – переправа через Сіверський Донець. Нас вислухали. Сприйняли. Попрацювали співробітники нашого краєзнавчого музею. Дякую. Але останнє питання примусило замислитись: “Усе це добре про переправу, а герб ви свій бачили?” І тут стало зрозуміло, що герб треба міняти, оскільки він абсолютно не відображає історію нашого славного міста, – пояснив Мацокін.

Крім того, за його словами, нинішній герб Ізюма затверджували за часів російської імператриці Катерини II – без жодного історичного обґрунтування.

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Наразі Ізюмська міськрада оголосила конкурс на найкращий ескіз герба. Заявки прийматимуть до 3 липня.

І для особливо екзальтованих: бюджету це обійдеться в 0 грн 00 коп. Винагорода авторам не передбачена, а у власність громади новий герб перейде безплатно“, – наголосив віцемер Ізюма.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 09:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник начальника міської військової адміністрації Ізюма на Харківщині Володимир Мацокін пояснив, що не так із нинішньою символікою міста".