Для Ізюма розроблять новий герб – без винограду

Заступник начальника міської військової адміністрації Ізюма на Харківщині Володимир Мацокін пояснив, що не так із нинішньою символікою міста.

“Передісторія і мотивація. Роздався досить неочікуваний дзвінок: “Що думаєте щодо перейменування міста?” – “?” – “Ізюм. Російське слово. Перекладається як родзинка”… Далі ми довго пояснювали, що назва нашого міста не має жодного відношення до винограду. Є багато версій, але основна – переправа через Сіверський Донець. Нас вислухали. Сприйняли. Попрацювали співробітники нашого краєзнавчого музею. Дякую. Але останнє питання примусило замислитись: “Усе це добре про переправу, а герб ви свій бачили?” І тут стало зрозуміло, що герб треба міняти, оскільки він абсолютно не відображає історію нашого славного міста, – пояснив Мацокін.

Крім того, за його словами, нинішній герб Ізюма затверджували за часів російської імператриці Катерини II – без жодного історичного обґрунтування.

Наразі Ізюмська міськрада оголосила конкурс на найкращий ескіз герба. Заявки прийматимуть до 3 липня.

“І для особливо екзальтованих: бюджету це обійдеться в 0 грн 00 коп. Винагорода авторам не передбачена, а у власність громади новий герб перейде безплатно“, – наголосив віцемер Ізюма.