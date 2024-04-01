Спроби перейменувати Первомайський на Харківщині: мешканці знову обрали назву
Місто Первомайський може отримати назву Златопіль. Місцева топонімічна комісія підбила підсумки чергового голосування щодо перейменування населеного пункту.
Варіант Златопіль підтримали найбільшою кількістю голосів – 425. За назву Звитяжин проголосували 259 мешканців громади, за Янголів – 227, повідомляється у фейсбуці Первомайської міськради.
Відео: фейсбук Первомайської міськради
Остаточне рішення щодо перейменування населеного пункту прийматиме Верховна Рада.
“Згідно з волевиявленням жителів громади топонімічна комісія складе протокол, в основу якого увійде назва Златопіль, який надалі буде передано у Верховну Раду для подальшого прийняття рішення стосовно перейменування. Очікуємо на результати засідання профільного комітету ВР стосовно нової назви та безпосередньо прийняття рішення”, — коментував мер Микола Бакшеєв.
Зазначимо, мер Первомайського анонсує та проводить громадські обговорення з приводу нової назви міста з січня 2023 року. Тоді топонімічна комісія Первомайського обрала десять варіантів назв, з яких люди мали обрати найкращу. Більшість голосів дісталося назві Добродар. Проте місцеві депутати на сесії не підтримали перейменування. Тоді голосування серед жителів провели повторно – Добродар знову отримав підтримку. Але міськрада знову провалила голосування. Слідом були нові голосування та консультації, а також провалені голосування депутатів. Чергове громадське обговорення нової назви стартувало 22 березня.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бакшеев, златополь, Первомайский, переименование, слушания, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 22:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Місто Первомайський може отримати назву Златопіль".