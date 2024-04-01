Попытки переименовать Первомайский на Харьковщине: люди вновь выбрали название
Город Первомайский может получить название «Златопіль». Местная топонимическая комиссия подвела итоги очередного голосования по переименованию населенного пункта.
Вариант «Златопіль» поддержали наибольшим количеством голосов — 425. За название «Звитяжин» проголосовали 259 жителей громады, за «Янголів» — 227, сообщается в Facebook Первомайского горсовета.
Видео: Facebook Первомайского горсовета
Окончательное решение о переименовании населенного пункта будет принимать Верховная Рада.
«В соответствии с волеизъявлением жителей громады топонимическая комиссия составит протокол, в основу которого войдет название «Златопіль». Он будет передан в Верховную Раду для дальнейшего принятия решения о переименовании. Ожидаем результаты заседания профильного комитета ВР относительно нового названия и непосредственно принятия решения», — комментировал мэр Николай Бакшеев.
Отметим, мэр Первомайского анонсирует и проводит общественные обсуждения по поводу нового названия города с января 2023 года. Тогда топонимическая комиссия Первомайского выбрала десять вариантов названий, из которых люди должны были выбрать лучшее. Большинство голосов досталось названию Добродар. Однако местные депутаты на сессии не поддержали переименование. Тогда голосование среди горожан провели повторно — Добродар вновь получил поддержку. Но горсовет вновь провалил голосование. Следом были новые голосования и консультации, а также проваленные голосования депутатов. Очередное общественное обсуждение нового названия стартовало 22 марта.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: бакшеев, златополь, Первомайский, переименование, слушания, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Попытки переименовать Первомайский на Харьковщине: люди вновь выбрали название»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 22:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Город Первомайский может получить название «Златопіль»".