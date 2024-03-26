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Мэр Первомайского на Харьковщине год переименовывает город: новое обсуждение

Общество 07:58   26.03.2024
Оксана Горун
Мэр Первомайского на Харьковщине год переименовывает город: новое обсуждение

Мэр Первомайского Николай Бакшеев после серии неуспешных попыток сменить название города объявил о начале очередного обсуждения и голосования.

В городе Первомайский на Харьковщине предпринимают очередную попытку сменить название, подлежащее деколонизации.

«Уважаемая громада, напоминаем! 22 марта стартовало обсуждение и голосование за новое название города Первомайский. Принять участие в обсуждении и проголосовать за новое название города вы можете одним из двух удобных для себя способов: по ссылке (https://consult.e-dem.ua/polls/2849), в Первомайском ЦНАП (при себе обязательно иметь паспорт) с понедельника по четверг — с 08:00. до 17:00, пятница, суббота и воскресенье — с 08:00 до 16:00», — сообщил в telegram мэр Первомайского Николай Бакшеев.

На выбор жителям предлагают три варианта: Янголив, Златопиль и Звытяжин.

«Не медлите и не будьте равнодушны, голосование будет проходить до 31 марта включительно! Выберите УКРАИНСКОЕ название своему городу», — подчеркнул Бакшеев.

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Отметим, мэр Первомайского анонсирует и проводит общественные обсуждения по поводу нового названия города уже далеко не первый раз. Впервые он анонсировал такое намерение еще в январе 2023-го. Следом топонимическая комиссия Первомайского выбрала 10 вариантов названий, из которых люди должны были выбрать лучшее. Большинство голосов тогда досталось названию Добродар. Однако местные депутаты на сессии не поддержали переименование. Тогда голосование среди горожан провели повторно — Добродар вновь получил поддержку. Но горсовет вновь провалил голосование. Следом были новые голосования и консультации, а также проваленные голосования депутатов. В таком ключе неуспешное переименование Первомайского длится до сих пор.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 07:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Первомайского Николай Бакшеев после серии неуспешных попыток сменить название города объявил о начале очередного обсуждения и голосования".