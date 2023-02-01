Для переименования города на Харьковщине выбрали 10 названий-претендентов

В Первомайском топонимическая комиссия выбрала 10 названий для голосования во втором туре, сообщил мэр Николай Бакшеев.

Во второй тур должны были выйти 5 названий, но члены комиссии заметили, что в соцсетях «накручивали» голоса за отдельные наименования.

«Многие спорили о количестве названий, которые необходимо допустить во второй тур. Исходя из того, что результаты голосования в мессенджерах были ложными, в результате накручивания голосов единогласно поддержали допустить во второй тур голосования 10 названий, получивших поддержку среди населения», — пояснил Бакшеев.

Итак, во второй тур голосования выходят: Добродар, Холодноярск, Златополь, Хлебодар, Квиточ, Свиточ, Озерянск, Сиваш, Ангелов и Мирополь.

Также в топонимической комиссии решили направить список с предложенными названиями в «Украинский институт национальной памяти» и «Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С.Сковороды», чтобы получить разъяснение о соответствии этих названий Законам Украины о декоммунизации и дерусификации и филологическим нормам украинского языка.

«После получения выводов от данных учреждений откроем голосование на платформе E-DEM, с учетом замечаний, если такие будут, для отбора названия города», — сообщил Бакшеев.