Для переименования города на Харьковщине выбрали 10 названий-претендентов
В Первомайском топонимическая комиссия выбрала 10 названий для голосования во втором туре, сообщил мэр Николай Бакшеев.
Во второй тур должны были выйти 5 названий, но члены комиссии заметили, что в соцсетях «накручивали» голоса за отдельные наименования.
«Многие спорили о количестве названий, которые необходимо допустить во второй тур. Исходя из того, что результаты голосования в мессенджерах были ложными, в результате накручивания голосов единогласно поддержали допустить во второй тур голосования 10 названий, получивших поддержку среди населения», — пояснил Бакшеев.
Итак, во второй тур голосования выходят: Добродар, Холодноярск, Златополь, Хлебодар, Квиточ, Свиточ, Озерянск, Сиваш, Ангелов и Мирополь.
Также в топонимической комиссии решили направить список с предложенными названиями в «Украинский институт национальной памяти» и «Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С.Сковороды», чтобы получить разъяснение о соответствии этих названий Законам Украины о декоммунизации и дерусификации и филологическим нормам украинского языка.
«После получения выводов от данных учреждений откроем голосование на платформе E-DEM, с учетом замечаний, если такие будут, для отбора названия города», — сообщил Бакшеев.
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 13:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Первомайском топонимическая комиссия выбрала 10 названий для голосования во втором туре, сообщил мэр Николай Бакшеев.".