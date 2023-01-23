Сиваш или Златополь. На Харьковщине выбирают новое название для Первомайского

В Первомайском топонимическая комиссия выбрала 15 названий из 600 для голосования в первом туре, сообщил городской голова Николай Бакшеев.

Также сегодня начался первый тур голосования, в котором жители Первомайского будут выбирать новое название для города.

Среди 15 предложенных названий:

1) Сиваш – в честь прежнего названия населенного города Харьковской губернии. Название встречается в книге «Харьковская губерния, список населенных городов за 1864 г».

2) Хлебодар — в честь развитой пищевой промышленности города.

3) Озерянск – в честь Главной святыни и покровительницы города Харькова и всей Слобожанщины.

4) Мирополь – в честь мира страны.

5) Орельков — в честь названия реки на территории Лозовского района (бывший Первомайский район).

6) Квиточ – в честь процветания нашего родного города.

7) Казацк – в честь свободы родного края

8) Симуга – в честь семи водных источников, расположенных на территории громады.

9) Златополь – в честь плодородия края.

10) Берецк – в честь названия реки на территории Лозовского района

11) Звитяжин – город людей, имеющих победу, смелость.

12) Добродар – в честь благосостояния общины

13) Ангелов — в честь ангелов-хранителей.

14) Холодноярск – в честь знаменитой 93-й бригады «Холодный яр», которая остановила в марте 2022 года продвижение врага к городу

15) Светоч — в честь символа воли, просвещения и правды.

После подведения итогов во второй тур, который будет проходить с помощью платформы Е-Дэм, выйдут лишь 5 названий, набравших большинство голосов.

Принять участие в голосовании во втором туре смогут только жители громады, которые пройдут регистрацию на вышеуказанной платформе с помощью электронной подписи или с паспортом в помещении ЦНАП.

В третий тур, выйдут только два названия из пяти, но только в том случае, если ни одно название не наберет во втором туре более 50% голосов. Если такое произойдет, третьего тура не будет, а на рассмотрение депутатского корпуса будет предложено именно это название.