Сиваш или Златополь. На Харьковщине выбирают новое название для Первомайского
В Первомайском топонимическая комиссия выбрала 15 названий из 600 для голосования в первом туре, сообщил городской голова Николай Бакшеев.
Также сегодня начался первый тур голосования, в котором жители Первомайского будут выбирать новое название для города.
Среди 15 предложенных названий:
1) Сиваш – в честь прежнего названия населенного города Харьковской губернии. Название встречается в книге «Харьковская губерния, список населенных городов за 1864 г».
2) Хлебодар — в честь развитой пищевой промышленности города.
3) Озерянск – в честь Главной святыни и покровительницы города Харькова и всей Слобожанщины.
4) Мирополь – в честь мира страны.
5) Орельков — в честь названия реки на территории Лозовского района (бывший Первомайский район).
6) Квиточ – в честь процветания нашего родного города.
7) Казацк – в честь свободы родного края
8) Симуга – в честь семи водных источников, расположенных на территории громады.
9) Златополь – в честь плодородия края.
10) Берецк – в честь названия реки на территории Лозовского района
11) Звитяжин – город людей, имеющих победу, смелость.
12) Добродар – в честь благосостояния общины
13) Ангелов — в честь ангелов-хранителей.
14) Холодноярск – в честь знаменитой 93-й бригады «Холодный яр», которая остановила в марте 2022 года продвижение врага к городу
15) Светоч — в честь символа воли, просвещения и правды.
После подведения итогов во второй тур, который будет проходить с помощью платформы Е-Дэм, выйдут лишь 5 названий, набравших большинство голосов.
Принять участие в голосовании во втором туре смогут только жители громады, которые пройдут регистрацию на вышеуказанной платформе с помощью электронной подписи или с паспортом в помещении ЦНАП.
В третий тур, выйдут только два названия из пяти, но только в том случае, если ни одно название не наберет во втором туре более 50% голосов. Если такое произойдет, третьего тура не будет, а на рассмотрение депутатского корпуса будет предложено именно это название.
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- • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 16:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Первомайском топонимическая комиссия выбрала 15 названий из 600 для голосования в первом туре, сообщил Первомайский городской голова Николай Бакшеев.".