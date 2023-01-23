Сиваш чи Златопіль. На Харківщині обирають нову назву для Первомайського

У Первомайському топонімічна комісія обрала 15 назв із 600 для голосування у першому турі, повідомив міський голова Микола Бакшеєв.

Також сьогодні розпочався перший тур голосування, в якому мешканці Первомайського обиратимуть нову назву для міста.

Серед 15 запропонованих назв є:

1) Сиваш – на честь колишньої назви населеного міста Харківської губернії. Назва зустрічається в книзі “Харківська губернія, список населених міст за 1864 р.”

2) Хлібодар – на честь розвинутої харчової промисловості міста, а семе – хліборобства.

3) Озерянськ – на честь Головної святині і покровительки міста Харкова і всієї Слобожанщини.

4) Миропіль – на честь миру країни.

5) Орільків Назва пропонується до перейменування на честь назви річки на території Лозівського району (колишній Первомайський район)).

6) Квіточ – на честь квітучості рідного міста.

7) Козацьк – на честь свободи рідного краю

8) Сімуга – на честь семи водних джерел, що розташовані на території громади.

9) Златопіль – на честь родючості краю.

10) Берецьк – на честь назви річки на території Лозівського району

11) Звитяжин – місто людей, що мають звитягу, сміливість.

12) Добродар – на честь добробуту громади

13) Янголів – на честь янголів-охоронців.

14) Холодноярськ – на честь славетної 93-ї бригади «Холодний яр», яка зупинила в березні 2022 просування ворога до міста

15) Світоч – на честь символу волі, просвіти та правди.

Після підведення підсумків у другий тур, який буде проходити за допомоги платформи Е-Дем, вийдуть лише 5 назв, які набрали більшість голосів.

Прийняти участь у голосуванні у другому турі зможуть лише жителі нашої громади, які пройдуть реєстрацію на вищевказаній платформі за допомогою електронного підпису, або із паспортом у приміщенні ЦНАП.

У третій тур, вийде лише дві назви, найрейтинговіші з п’яти, але лише в тому випадку, якщо жодна назва не набере у другому турі більше 50% голосів. Якщо таке станеться, третього туру не буде, а на розгляд депутатського корпусу запропонують саме цю назву.