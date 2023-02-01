Для перейменування міста на Харківщині обрали 10 назв-претендентів

У Первомайському топонімічна комісія обрала 10 назв для голосування у другому турі, повідомив мер Микола Бакшеєв.

До другого туру мали вийти 5 назв, але члени комісії помітили, що у соцмережах «накручували» голоси за окремі найменування.

«Багато сперечалися стосовно кількості назв, які необхідно допустити у другий тур. Виходячи з того, що результати голосування у месенджерах були хибними, внаслідок накручування голосів, одноголосно підтримали допустити у другий тур голосування 10 назв, які отримали підтримку серед населення», – пояснив Бакшеєв.

Отже, до другого туру голосування виходять: Добродар, Холодноярськ, Златопіль, Хлібодар, Квіточ, Світоч, Озерянськ, Сиваш, Янголів та Миропіль.

Також у топонімічній комісії вирішили направити список із запропонованими назвами до «Українського інституту національної пам’яті» та до «Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди», щоб отримати роз’яснення щодо відповідності цих назв Законам України щодо декомунізації та дерусифікації та філологічним нормам української мови.

«Після отримання висновків від даних установ, відкриємо голосування на платформі E-DEM, з урахуванням зауважень, якщо такі будуть, для відбору назви міста», – повідомив Бакшеєв.