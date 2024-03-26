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Мер Первомайського на Харківщині рік перейменовує місто: нове обговорення

Політика 07:58   26.03.2024
Оксана Горун
Мер Первомайського на Харківщині рік перейменовує місто: нове обговорення

Мер Первоймайського Микола Бакшеєв після серії неуспішних спроб змінити назву міста оголосив про початок чергового обговорення та голосування.

У місті Первомайський на Харківщині здійснюють чергову спробу змінити назву, як того вимагає деколонізація.

22 березня стартувало обговорення та голосування за нову назву міста Первомайський. Взяти участь в обговоренні та проголосувати за нову назву міста ви можете одним із двох зручних для себе способів: за посиланням (https://consult.e-dem.ua/polls/2849), у Первомайському ЦНАП (при собі обов’язково мати паспорт) з понеділка по четвер – з 08:00 до 17:00, п’ятниця, субота та неділя – з 08:00 до 16:00“, – повідомив у телеграмі мер Первомайського Микола Бакшеєв.

На вибір мешканцям пропонують три варіанти: Янголів, Златопіль та Звитяжин.

“Не зволікайте та не будьте байдужими, голосування відбуватиметься до 31 березня включно! Оберіть УКРАЇНСЬКУ назву своєму місту”, – наголосив Бакшеєв.

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Зазначимо, мер Первомайського анонсує та проводить громадські обговорення з приводу нової назви міста вже далеко не вперше. Вперше він анонсував такий намір ще у січні 2023-го. Потім топонімічна комісія Первомайського обрала 10 варіантів назв, з яких люди мали вибрати найкращу. Більшість голосів тоді дісталося назві Добродар. Проте місцеві депутати на сесії не підтримали перейменування. Тоді голосування серед городян провели повторно – Добродар знову отримав підтримку. Але міськрада знову провалила голосування. Слідом були нові голосування та консультації, а також провалені голосування депутатів. У такому ключі неуспішне перейменування Першотравневого триває й досі.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 07:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Первоймайського Микола Бакшеєв після серії неуспішних спроб змінити назву міста оголосив про початок чергового обговорення та голосування".