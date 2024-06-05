Многодетная семья с Николаевщины, потерявшая жилье, искала ночлег в Харькове

В Харькове многодетная семья, переехавшая из Николаевской области, просилась на ночлег к малознакомым людям. Им помогли правоохранители.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 4 июня в Киевском районе города к ним обратились неравнодушные граждане и рассказали, что у женщины с детьми нет постоянного места жительства и она не знает, куда обратиться за помощью.

Выяснилось, что 38-летняя мать и трое ее детей 8, 12 и 15 лет в начале мая переехали из Николаевской области, где потеряли жилье. Средств на аренду у женщины не было.

Сейчас дети вместе с матерью временно находятся в лечебном учреждении. Соцслужбы помогают семье решить социально-бытовые проблемы.