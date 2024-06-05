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Многодетная семья с Николаевщины, потерявшая жилье, искала ночлег в Харькове

Общество 16:09   05.06.2024
Виктория Яковенко
Многодетная семья с Николаевщины, потерявшая жилье, искала ночлег в Харькове Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове многодетная семья, переехавшая из Николаевской области, просилась на ночлег к малознакомым людям. Им помогли правоохранители.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 4 июня в Киевском районе города к ним обратились неравнодушные граждане и рассказали, что у женщины с детьми нет постоянного места жительства и она не знает, куда обратиться за помощью.

Выяснилось, что 38-летняя мать и трое ее детей 8, 12 и 15 лет в начале мая переехали из Николаевской области, где потеряли жилье. Средств на аренду у женщины не было.

Сейчас дети вместе с матерью временно находятся в лечебном учреждении. Соцслужбы помогают семье решить социально-бытовые проблемы.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 16:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове многодетная семья, переехавшая из Николаевской области, просилась на ночлег к малознакомым людям. Им помогли правоохранители.".