Багатодітна сім’я з Миколаївщини, яка втратила житло, шукала нічліг у Харкові
Фото: ГУНП в Харківській області
У Харкові багатодітна родина, яка переїхала з Миколаївської області, просилася на ночівлю до малознайомих людей. Їм допомогли правоохоронці.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, 4 червня у Київському районі міста до них звернулись небайдужі громадяни і повідомили, що жінка з дітьми не має постійного місця мешкання та не знає, куди звернутись по допомогу.
З’ясувалося, що 38-річна мати і троє її дітей 8, 12 та 15 років, на початку травня переїхали з Миколаївської області, де втратили житло. Коштів на оренду жінка не мала.
Зараз діти разом з матір’ю тимчасово знаходяться в лікувальній установі. Соцслужби допомагають родині вирішити соціально-побутові проблеми.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 16:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові багатодітна родина, яка переїхала з Миколаївської області, просилася на ночівлю до малознайомих людей. Їм допомогли правоохоронці.".