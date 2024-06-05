Багатодітна сім’я з Миколаївщини, яка втратила житло, шукала нічліг у Харкові

У Харкові багатодітна родина, яка переїхала з Миколаївської області, просилася на ночівлю до малознайомих людей. Їм допомогли правоохоронці.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, 4 червня у Київському районі міста до них звернулись небайдужі громадяни і повідомили, що жінка з дітьми не має постійного місця мешкання та не знає, куди звернутись по допомогу.

З’ясувалося, що 38-річна мати і троє її дітей 8, 12 та 15 років, на початку травня переїхали з Миколаївської області, де втратили житло. Коштів на оренду жінка не мала.

Зараз діти разом з матір’ю тимчасово знаходяться в лікувальній установі. Соцслужби допомагають родині вирішити соціально-побутові проблеми.